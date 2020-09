Rush-Hour am Bahnhofskreisel in Erkner und das mittags an einem Wochenende. Hier treffen Radsportler und Läufer auf Zuschauer und Autofahrer. Zum vierten Mal findet der Erkner-Triathlon statt. Eine sportliche Großveranstaltung für die Stadt und eine organisatorische Herausforderung. An der Schnit...