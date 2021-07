Handwerk hat goldenen Boden, besagt ein aus dem Mittelalter stammendes Sprichwort. Im Fall von Denis Merten, Inhaber der Böttcherei Messerschmidt, ist es genau genommen ein hölzerner Boden. Den haben alle Produkte, die die Werkstatt in Neu Zittau verlassen. Sie sind nicht nur in der Umgebung gefragt, sondern gehen auch in entferntere Regionen. Holzgefäße sind es im übergeordneten Sinne, im Detail machen zwei Segmente den Großteil der jährl...