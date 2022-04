Die Gerhart-Hauptmann-Grundschule in der Gemeinde Grünheide platzt in den nächsten Jahren aus allen Nähten – dies wird im Schulentwicklungsplan des Landkreises Oder-Spree 2022 bis 2027 deutlich, der voraussichtlich kommenden Mittwoch (6. April) im Kreistag in Beeskow beschlossen wird.

Grund ist ...