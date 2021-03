Das beliebte Strandbad in Ketzin/Havel ist ab diesem Jahr nur noch eine Badestelle. Das haben die Stadtverordneten am 23. November vorigen Jahres beschlossen. Der Grund: zu hohe Kosten für die Stadtkasse. Die angespannte Haushaltslage allein war aber nicht Grund für die Umwandlung.

Auch der Mangel an Rettungsschwimmern und immer schärfere rechtliche Anforderungen für den Betrieb eines Strandbads machten der Stadt zu schaffen. Die Umwandlung in eine Badestelle führt zwar zu Veränderungen, baden können die Ketziner aber nach wie vor in der Havel.

Auf eigene Gefahr

Um die Umwandlung auch nach außen hin sichtbar zu machen, gibt es einen neuen Namen für die Bademöglichkeit am Fluss: Ketziner Havelstrand. Der Name wurde via Online-Umfrage gefunden. Mit der Umwandlung in eine Badestelle müssen allerdings das Sprungbrett und die Wasserrutsche abgebaut werden. Auch die Badestege dürfen als solche nicht mehr genutzt werden. Zu hoch wäre die Unfallgefahr ohne rund um die Uhr anwesende Rettungsschwimmer. Das Baden erfolgt nun an grundsätzlich auf eigene Gefahr.

Keine Eintrittskosten, aber Parkgebühren

Um die Kosten für den immer noch anfallenden Unterhalt des Geländes gering zu halten, stellt die Stadt Parkautomaten auf. So ist zwar kein Eintritt für die Badestelle mehr zu entrichten, aber ein kleiner Obolus für das Abstellen des Kraftfahrzeugs.

Flagge soll zeigen, ob Rettungsschwimmer wacht

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sei man bemüht, für die Stoßzeiten, vor allem an Wochenenden, haupt- und ehrenamtliche Rettungsschwimmer vor Ort zu haben. Deren Anwesenheit soll den Badenden über eine Flagge angezeigt werden. Es soll auch wieder Schwimmkurse bis zum Absolvieren des Seepferdchens geben.

Weiter mit Toiletten und Umkleidekabinen

Erhalten bleiben auf jeden Fall der Strand, die Toilettenanlage, Umkleidekabinen, Außendusche und Spielplatz. Es soll auch weiterhin möglich sein, Kanus, SUPs und Ruderboote zu mieten. Kiosk und Biwaplatz bleiben ebenso.

Täglich geöffnet von 8 bis 20 Uhr

Ein weiterer positiver Aspekt der Umwandlung in eine Badestelle ist die Zugänglichkeit des Geländes. So können Schwimm- und Badelustige es von Anfang Mai bis Ende September täglich von morgens bis abends nutzen. Das Gelände soll täglich von 8 bis 20 Uhr offen sein. Nachts wird aus Sicherheitsgründen abgeschlossen. Im Vergleich zum letzten Sommer ist das ein deutlicher Fortschritt.

„Fischerman“ und Havelbadetag

Keine Sorgen machen müssen sich auch Liebhaber von Veranstaltungen wie dem „Fischerman“ genannten Volkstriathlon oder des Havelbadetags. Diese können weiterhin auf dem Gelände stattfinden.