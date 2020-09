Es ist das letzte Haus in der Straße, mit großem Garten, Tomaten, Sonnenblumen und Hühnern. In der Ferne fahren Autos und Lkw über die A12. Hans Joachim Bär kann sich noch an den Bau der Autobahn erinnern, da waren sie noch „Bengels“, sind ab und zu gucken gegangen....