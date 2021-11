Diesmal fuhr ein Lkw auf der A12 zwischen Frankfurt (Oder) und dem Grenzübergang Świecko nach Polen in die rechte Leitplanke. Der Unfall ereignete sich am Freitagabend (19. November). Mehrere Feuerwehren mussten ausrücken.

Am Lkw und an der Leitplanke entstand hoher Sachschaden. Laut Polizei stand der Lkw-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol. Ein erster Test ergab 0,8 Promille. Der Fahrer wurde zur Blutabnahme in ein Krankenhaus gebracht.