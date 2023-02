Zwei Jahre Corona-Pause haben ein Ende: Die Angel Expo findet wieder in der Messehalle in Frankfurt (Oder) statt. Am Sonnabend und Sonntag (4./5.2.) dreht sich bei der Angelmesse zwei Tage lang alles ums Friedfischangeln, Raubfischangeln und Meeresangeln.

Veranstalter ist Ronny Mrose. Er betreibt zwei Angelgeschäfte in Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt : das RS-Angelcenter sowie das Carpfood24 Angelcenter. Ronny Mrose blickt mit Vorfreude auf das kommende Wochenende und hofft auf viele Besucher. „Die Leute sind ausgehungert“, sagt er angesprochen auf die zurückliegende Corona-Pause in der Messe- und Veranstaltungsbranche.

30 Aussteller bei Angel Expo in Frankfurt (Oder) dabei

Mehr als 30 Aussteller haben zugesagt, berichtet er. Dabei seien auch viele neue Gesichter. Die Hersteller werden auf rund 4000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in drei Hallen an den Ständen ihre Ruten, Rollen, Köder und Zubehör präsentieren. Zum Angebotsspektrum zählen auch Zelte, Boote, Fachzeitschriften und Angelreisen. Es besteht Gelegenheit zum Gespräch über Tipps, Tricks und neueste Trends in der Branche.

Das Programm am Samstag (4.2.)

Abseits der Stände gibt es für Angelinteressierte ein Rahmenprogramm mit Fachvorträgen. Am Sonnabend widmet sich Torsten Ahrens um 11 Uhr der richtigen Köder- und Geräteauswahl im Anglerparadies Norwegen. Um 12.30 Uhr geht es um die besten Angelgewässer Brandenburgs. Rico Streul erläutert um 14 Uhr die Grundlagen der Echolottechnik. „Der Zandercoach“ Sebastian Hänel erklärt um 16 Uhr seine Strategien und Techniken bei der Jagd nach dem Raubfisch.

Das Programm am Sonntag (5.2.)

Den Vortrag wird er am Sonntag um 11.30 Uhr wiederholen. Auch am zweiten Messetag können sich die Gäste über Echolottechnik informieren: 12.30 Uhr geht es los. Die besten Angelgewässer Brandenburgs sind um 14 Uhr Thema. Torsten Ahrens widmet sich um 15 Uhr erneut der richtigen Köder- und Geräteauswahl in Norwegen. An beiden Tagen findet eine Tombola statt.

Das erste Mal gab es die Angel Expo 2014 auf dem Messegelände. „Bis Corona war die Messe ein Selbstläufer“, meint Veranstalter Ronny Mrose. 3000 bis 4000 Besucher seien es beim vergangenen Mal im Jahr 2020 gewesen. Aktuell sei bei vielen Aussteller in der Branche eine zurückhaltende Stimmung bemerkbar, erzählt er. Die Jagd nach Raubfischen sei für ihn ein klar erkennbarer Trend im Angelsport. Heimische Raubfische sind zum Beispiel Barsch, Hecht, Wels und Zander. Das Interesse an der Karpfenangelei habe bei seinen Kunden dagegen nachgelassen.

Tickets, Preise, Öffnungszeiten