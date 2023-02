Angler fragen sich auf der Messe – sind die Fische in der Oder wieder gesund?

Angel Expo in Frankfurt (Oder)

Zum ersten Mal nach Corona und nach dem Fischsterben in der Oder findet in Frankfurt (Oder) wieder die Angel Expo statt. Ein großes Thema unter den Anglern: Lohnt es sich, wieder in der Oder zu angeln und sind die Fische wieder gesund?