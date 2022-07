Daniel Sadecki, Student an der Viadrina in Frankfurt (Oder), vergleicht in seiner Masterarbeit, die er am Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien schreibt, die deutsch-polnischen Wirtschaftsstandorte Frankfurt/Słubice und Guben/Gubin. Im Interview zieht er im Beisein seiner Betreuerin Prof. Dr...