Sorgenvoll wendet sich Misar Alhaj Ali aus Frankfurt (Oder) an die Lokalredaktion der MOZ. Der junge Mann (35) aus Syrien arbeitet als Arzt in der Neurochirurgie am Klinikum in Markendorf. Seit sechs Jahren lebe er in Deutschland, „davon fünf Jahre in Arbeit“, erzählt er stolz. Beruflich läuf...