Mitglieder Frankfurter Arbeitskreises Witebsk bringen Tafeln der Ausstellung zur Städtepartnerschaft in der Karl-Marx-Straße in Frankfurt (Oder) an. Ab 28. Oktober wird sie im Packhof des Brandenburgischen Landesmuseums für Moderne Kunst in Frankfurt (Oder) zu sehen sein. © Foto: Klaus Baldauf