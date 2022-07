An einer Tankstelle an der Autobahn A10 bei Freienbrink wurde am Dienstag (12.07.) ein Zeuge auf einen Mann aufmerksam, der auffällig nervös um ein Wohnmobil herumlief und kurz darauf mit dem Fahrzeug verschwand. Er informierte kurz darauf die Polizei . Schnell erwiesen sich die am Wohnmobil angebrachten Kennzeichen als gefälscht, weshalb Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden.