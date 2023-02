Rund anderthalb Jahre hatten Pendler aus und nach Frankfurt (Oder) auf der Autobahn A12 mit Einschränkungen zu leben: Kurz hinter der Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-Mitte wurde die Fahrbahn saniert, im Sommer 2022 musste die Autobahn GmbH des Bundes auch die Auf- und Abfahrten für je eine Woche sperren. Zuletzt gab es dann im November eine Sperrung der Auffahrt zur A12 nach Berlin.

Wie die Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) am Freitag (10.2.) mitteilte, wird die Auffahrt Mitte nun erneut gesperrt, und zwar wieder in Fahrtrichtung Berlin/Autobahndreieck Spreeau. Zu der Vollsperrung kommt es in der kommenden Woche, von Dienstag, 14. Februar, bis Donnerstag, 16. Februar, jeweils in der Zeit von 8 bis 16 Uhr.