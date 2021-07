Stoßstange an Stoßstange stehen die Autos am Montagabend (26. Juli) in Frankfurt (Oder) Richtung Eisenhüttenstadt. Der Grund: Die A12 ist zwischen der Abfahrt Frankfurt (Oder)-Mitte und dem Grenzübergang nach Polen seit dem Morgen gesperrt. Abgeleitet werden Auto- und Lkw-Fahrer über die Abfahrt Frankfurt-West. Das führt dazu, dass die Bundesstraßen B112 und die B87 dicht sind. Wie Thomas Mattuschka, Leiter der Außenstelle Cottbus der Aut...