Der Gleitschalungsfertiger schiebt sich bei Frankfurt (Oder) über die Autobahn A12. Er darf nicht anhalten, weil der Beton innerhalb einer Stunde verarbeitet werden muss. Und so schafft er um die 400 Meter Strecke am Tag, verteilt mehr als 1000 Kubikmeter Beton in dieser Zeit. Denn anders als Aspha...