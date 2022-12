In der Fürstenwalder Poststraße in Frankfurt (Oder) hat ein Unbekannter am Sonntagvormittag (18.12.) einen VW Transporter vor den Augen des Besitzers gestohlen. Der Mann stieg ins Auto und raste anschließend durch den Stadtteil Süd in Richtung Autobahn, wie die Pressestelle der Polizeidirektion Ost berichtet.

gestohlenen Fahrzeuges sofort verständigt hatte. Die Flucht führte anschließend über die Dreieck Spreeau. Auf der Fahrt stieß der Mann gegen die Mittelschutzplanke und seitlich mit einem Polizeifahrzeug zusammen. Stoppen konnte ihn das zunächst nicht. Seine Flucht ging weiter bis Bei seiner Fahrt missachtete er die Anhaltezeichen der Polizei , die der Halter dessofort verständigt hatte. Die Flucht führte anschließend über die A12 in Richtung. Auf der Fahrt stieß der Mann gegen die Mittelschutzplanke und seitlich mit einem Polizeifahrzeug zusammen. Stoppen konnte ihn das zunächst nicht. Seineging weiter bis Berlin

Flucht endet an einer Kreuzung in Treptow-Köpenick

Polizei Brandenburg zusammen, der die Gegenfahrbahn der Köpenicker Landstraße nutzte. Durch den Zusammenstoß erlitten zwei Polizisten leichte Verletzungen. An der Kreuzung Köpenicker Landstraße/Rodelbergstraße im Bezirk Treptow Köpenick fuhr der 43-Jährige auf den Fahrradfahrstreifen der Köpenicker Landstraße, um dort rechts an verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen vorbeizufahren und nach links abzubiegen. Beim Abbiegen stieß er auf der Kreuzung mit einem Einsatzwagen derzusammen, der die Gegenfahrbahn der Köpenicker Landstraße nutzte. Durch den Zusammenstoß erlitten zwei Polizisten leichte Verletzungen.

Diebstahl eines VW-Transporters in Frankfurt (Oder): Der Polizei gelang es nach einer Verfolgungsfahrt, den Täter in Berlin zu stellen.

© Foto: John Boutin

Mit zur Unterstützung hinzugekommenen Einsatzkräften der Polizei Berlin gelang es den Beamten schließlich, den unverletzten Tatverdächtigen festzunehmen. Ein Einsatzwagen des Polizeiabschnittes 35 brachte den Autodieb in Polizeigewahrsam. Dort wurde ihm nach richterlichem Beschluss Blut abgenommen und eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt, wie im Polizeibericht ausgeführt wird. Der Transporter wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.