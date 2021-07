In diesem Jahr war der Juni der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen am Helenesee bei Frankfurt (Oder). Normalerweise hätte dies, so der Geschäftsführer der Helenesee AG Daniel Grabow, etwa 70 Prozent der Tagesgäste in dieser Saison bedeuten können. Auch etwa 100 Prozent mehr Buchungsanfragen gegenüber dem Vorjahr zeichneten sich Anfang des Jahres ab. „2021 hätte die beste Saison werden können“, stellt Grabow fest. Doch das ...