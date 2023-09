Der Zugverkehr von und nach Frankfurt (Oder) ist am Sonntagabend (3.9.) unterbrochen worden. Grund: Es habe eine Bombendrohung am Bahnhof Frankfurt (Oder) gegeben, sagte Anja Pester, Sprecherin der Bundespolizeidirektion Berlin auf Nachfrage von moz.de.

Nach 20 Uhr ging demnach nichts mehr. Betroffen seien Züge im Regional- und Fernverkehr wie zum Beispiel der Regionalexpress RE1 der Odeg sowie der Berlin-Warschau-Express.

Bundespolizei am Bahnhof Frankfurt (Oder) im Einsatz

Derzeit sei ein Entschärfungsdienst vor Ort und das Gebäude dürfe nicht betreten werden, sagte sie weiter. Ein Gegenstand sei gefunden worden, von dem nicht sicher sei, ob von ihm Gefahr ausgeht. Wie lange die Maßnahme noch dauere, sei noch nicht abschätzbar.

Eine Passagierin war am Abend mit dem RE1 in Richtung Frankfurt (Oder) unterwegs. Sie berichtete, dass alle Fahrgäste von der Odeg gebeten wurden, am Bahnhof Rosengarten auszusteigen. Da sich zum Zeitpunkt viele Menschen im Zug befanden, habe „eine richtige Völkerwanderung“ in Richtung Frankfurter Zentrum eingesetzt.