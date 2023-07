Der Zugführer und die Fahrgäste, die am Montagmorgen (10.7.), gegen 9.15 Uhr, in der Regionalbahn auf der Linie des RB60 von Frankfurt (Oder) in Richtung Eberswalde gefahren sind, dürften sich gewundert haben: Im Frankfurter Ortsteil Booßen standen etwa 30 Schulkinder und Erwachsene am Bahngleis...