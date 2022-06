Der Bundestagsabgeordnete Christian Görke, der auch ein Büro in Frankfurt (Oder) hat, überreicht Spenden im Shop in der Bahnhofsvorhalle. Hier können sich Geflüchtete aus der Ukraine mit Hygiene- und Lebensmitteln versorgen sowie Informationen in Erfahrung bringen. Der Shop wird von Freiwilligen betrieben – doch seine Zukunft noch ungewiss. © Foto: Jan Augustyniak