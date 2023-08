Eine sexuelle Belästigung hat sich am Montag (7.8.) in Frankfurt (Oder) ereignet. In der Mittagszeit saß eine 20 Jahre alte Frau auf einer Parkbank Am Hedwigsberg im Stadtteil Neuberesinchen.

Ein Mann trat an sie heran und verwickelte sie in ein Gespräch. Plötzlich fing er an, ihr auf seinem Mobiltelefon pornografisches Material vorzuspielen, meldeten die Polizeidirektion Ost. Er legte Geld vor und „verband dies offensichtlich mit sexuellen Erwartungen“.

Die Frau lehnte derartige Angebote ab und machte ihm dies deutlich. Doch erst, nachdem Passanten auf die Situation aufmerksam geworden und der Frau zu Hilfe gekommen waren, verließ der Mann den Tatort. Er verschwand in Richtung Konrad-Wachsmann-Straße. Eine Fahndung der Polizei nach dem Unbekannten blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei ermittelt in der Sache weiter.