Die Berufsfeuerwehr in Frankfurt (Oder) kann künftig wieder Beamte einstellen. Die Stadtverordnetenversammlung stimmte in ihrer jüngsten Sitzung für eine Wandlung von Tarif- in Planstellen im Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen. Freie Planstellen in der Abteilung Technik/Einsatz...