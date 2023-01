Wenn am Freitag (20.01.) auf dem Messegelände am Funkturm in Berlin die Grüne Woche beginnt, ist auch die Frankfurter Brauhaus GmbH aus Frankfurt (Oder) erneut vertreten. „Wir werden sehr gern wieder als ‚Aushängeschild‘ der Stadt in der Brandenburg-Halle unser Unternehmen und unsere Region...