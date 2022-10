Frankfurt (Oder) und Słubice sind heute vergleichsweise gewaltfreie Städte. So sieht es auch Krzysztof Wojciechowski, der schon einige Jahrzehnte als Verwaltungsdirektor des Collegium Polonicum (CP) auf dem Buckel hat und Ende November 2022 in Rente gehen wird. Er erinnert sich zwar an ein durchau...