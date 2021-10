Großer Bahnhof am Montag, 18. Oktober, in der alten Plattenhalle an der Havemannstraße. Dietrich Bleck feiert seinen 80. Geburtstag mit ehemaligen und jetzigen Schützlingen, mit Weggefährten. Ja, er ist immer noch Boxtrainer der Frankfurter Eintracht, gewissermaßen der „Vater der Kompanie“....