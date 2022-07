Eine Rauchwolke war am frühen Sonntagabend (17. Juli) am sonst blauen Himmel über den Frankfurter Ortsteilen Lossow und Güldendorf zu sehen. Um 17.03 Uhr ging der Notruf in der Regionalleitstelle Oderland ein, kurz darauf rückten 78 Einsatzkräfte diverser Feuerwehren aus der Region um Frankfurt...