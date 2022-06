Auf Landpartie in der Stadt – das gab es am Sonntag (12.6.) nach zwei Jahren Pause in Frankfurt (Oder) wieder. Hunderte Besucher strömten zum Hoffest auf den Obst- und Pferdehof Neumann am Stadtrand. Dessen Mitinhaber Raik Neumann hatte den Schock im Vorfeld des Ereignisses verdaut, als der 56 Me...