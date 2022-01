Bundeswehr in Frankfurt (Oder)

Das Klinikum Frankfurt (Oder) kann in der Corona-Pandemie bis Ende Februar weiter auf die Unterstützung der Bundeswehr zählen. Am Freitag traf ein neues Team aus 20 Soldaten ein. Wo sie aushelfen und ob dem Unternehmen die Amtshilfe in Rechnung gestellt wird.