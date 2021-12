Seit Ende Oktober wird die Corona-Lage am Klinikum Frankfurt (Oder) von Woche zu Woche ernster. 46 Covid-Patienten befanden sich am Donnerstag (16.12.) in Behandlung, davon acht auf der Intensivstation; am Dienstag waren es zeitweise sogar 48, so viele wie noch nie. Zugleich sind in den vergangene...