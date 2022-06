Wartende Passagiere für den RE1 , Bundespolizisten, die den gerade eingefahrenen Eurocity aus Polen Richtung Berlin durchkämmen und mittendrin Militärfahrzeuge. So die Situation am Freitagvormittag (10.6.) am Bahnhof in Frankfurt (Oder) . Auf einem Nebengleis stand ein Hunderte Meter langer Güterz...