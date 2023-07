100.000 Besucher feierten an drei Tagen beim Stadtfest Bunter Hering. Trotz der Menschenmenge, der Hitze und dem Alkohol, der in Strömen floss, fiel die Bilanz aus Sicht der Polizei, die mit Dutzenden Einsatzkräften vor Ort war, weitgehend positiv aus, wie Roland Kamenz am Sonntagabend berichtete....