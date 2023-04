Neben dem wohl bekanntesten Fest, dem Bunten Hering, hat das Stadtmarketing der Stadt Frankfurt (Oder) 2023 wieder ein abwechslungsreiches Programm zur Belebung der Innenstadt geplant.

Los ging es bei regnerischem Wetter mit dem City-Frühling am ersten April-Wochenende (1./2.4.) mit Flohmarkt, Bühnenprogramm, Foodtrucks, Mitmachaktionen für Familien und einem verkaufsoffenen Sonntag im Oderturm und in den Lenné Passagen. Weitere Termine für den City-Flohmarkt in der Magistrale stehen bereits fest: 6. Mai, 3. Juni, 1., 8. und 9. Juli, 5. August, 2. September und 7. Oktober.

Wann der Bunte Hering in Frankfurt (Oder) losgeht

Der bisherige Töpfermarkt mit Kunsthandwerk werde überarbeitet und in seinem Angebot verbreitert, sagt Robert Reuter, verantwortlich für Veranstaltungen beim Stadtmarketing der Messe- und Veranstaltungs GmbH. Der Markt finde am 17. und 18. Juni statt. Höhepunkt des Veranstaltungsjahres ist dann das Stadtfest Bunter Hering vom 6. bis 9. Juli. Im Vorfeld werde zum Ablauf und Bühnenprogramm noch detailliert informiert, hieß es.

Weiter geht es im Kultursommer mit der Reihe an Klassikkonzerten, der „Klassik ohne Grenzen“, an sechs Wochenenden zwischen dem 30. Juli und 2. September. Dazu gehörten wieder ein Termin in Słubice, ein Kinderkonzert und ein Abschlusskonzert auf dem Anger mit dem Brandenburgischen Staatsorchester, sagt Tomasz Pilarski, Abteilungsleiter für Stadtmarketing und Tourismus.

Kurz vor Herbstbeginn soll ein Bauern- und Regionalmarkt (16.9.) die Besucher mit Traktorenschau, Informationen rund um landwirtschaftliche Berufe und mit kulinarischen Angeboten anlocken. Abschließend findet der Weihnachtsmarkt vom 27. November bis 22. Dezember auf dem Brunnenplatz statt.

Zahlen zum Frankfurter Stadtgutschein

Ein weiteres Instrument, um lokale Händler zu unterstützen und die Innenstadt zu beleben, ist der Frankfurter Stadtgutschein. 45 lokale Annahmestellen machen laut Stadtmarketing inzwischen mit. Im Jahr 2022 seien knapp 2500 Gutscheine im Gesamtwert von rund 94.000 Euro verkauft worden, informiert Tomasz Pilarski. „Vom Dezember 2020 bis Ende März 2023 wurden insgesamt 6200 Gutscheine im Gesamtwert von über 231.000 Euro verkauft.“ Das Angebot an Verkaufsstellen sei inzwischen „gut etabliert, aber ausbaufähig“, sagt er.