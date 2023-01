Man wusste im November nicht so ganz, was bei Burger King am Bahnhof in Frankfurt (Oder) passiert: Plötzlich war geschlossen, einer der Schriftzüge verschwunden, Folie an den Türen. Wurde umgebaut oder schließt die Filiale? Das fragten sich hungrige Kunden und vorbeilaufende Pendler. Aus der Pre...