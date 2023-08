Eigentlich hatte sich Enrico Czicha mit Sohn Paul in Kliestow, Ortsteil von Frankfurt (Oder), auf einen ruhigen Schulstart gefreut. Alle Wege waren klar, Schulsachen und Bücher eingekauft. Schließlich hat Paul auch schon ein Jahr an der nahegelegenen Grundschule in Booßen hinter sich. Am Mittwoch...