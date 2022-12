Krzysztof Wojciechowski verließ am 1. Dezember 2022 als Verwaltungschef das Collegium Polonicum. Seit der Wende prägte er die deutsch-polnischen Beziehungen in der Doppelstadt Frankfurt (Oder)-Słubice, zwischen Europa-Universität Viadrina und der Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań. Im Gespr...