Professor Andrzej Pukacz vom Collegium Polonicum (CP) in Słubice bei Frankfurt (Oder) ist tot. Darüber informierte am Mittwoch (9.8.) zunächst die Adam-Mickiewicz-Universität Poznań auf ihrer Internetseite.

Auf Nachfrage der MOZ bestätigte Tomasz Stefański von der Pressestelle des Collegium Polonicum den Trauerfall. Demnach sei sein Kollege – ein Umweltexperte und Hydrobiologe – am Dienstag (8.8.) bei Forschungsarbeiten in einem See in Polen verunglückt. Er wurde nur 44 Jahre alt. Tomasz Stefanski sprach von einem Unfall. Wie genau es zu dem Unglück kam, sei noch nicht bekannt.

Forscher hatte auch Verbindungen zur Viadrina in Frankfurt (Oder)

Vor seinem unerwarteten Tod war Andrzej Pukacz neben seiner Forschungsarbeit auch als Bevollmächtigter des Rektors für die Lehre am Collegium Polonicum tätig. Er war Mitglied des Ständigen Ausschusses der Einrichtung sowie als Lehrer beschäftigt. Als Hydrobiologe beschäftigte er sich unter anderem mit Wasserpflanzen in Seen. Seine Doktorarbeit mit dem Titel ,,Bewertung des ökologischen Zustands der Seen des Lubuskie-Seengebiets" verteidigte er 2006 mit Auszeichnung, schließlich habilitierte er 2016 in Biowissenschaften.

Eintrag ins Kondolenzbuch: „Unglaublich! Wenn ich an dich denke, weiß ich, dass das Sprichwort ‚Niemand ist unersetzlich‘ nicht wahr ist. Ich trauere um dich, mein Freund.“

Neben seiner rein wissenschaftlichen Tätigkeit engagierte er sich seit Jahren für die Förderung der Naturschätze der Wojewodschaft Lubuskie und Brandenburgs. Er war ein Naturforscher und seine zweite große Leidenschaft galt dem Tauchen.

Die Nachricht vom Tod des Professors erreichte Dienstagabend den Campus. Im Foyer der Universität war bereits am Morgen eine kleine Gedenkstätte für den Professor eingerichtet worden: mit seinem Foto, Blumen, einer brennenden Kerze und einem Kondolenzbuch.

Ein Mitarbeiter der Universität, der den Professor persönlich kannte, sagte: „Es ist bedauerlich. So ein junger Mann, der zwei Kinder hinterlässt. Er war hier sehr beliebt und respektiert. Wir trauern und sprechen seiner Familie unser Mitgefühl aus."

Am Nachmittag und am Abend veröffentlichten dann auch das Collegium Polonicum und die Viadrina jeweils eine Pressemitteilung zum Tod des Hydrobiologen. Professor Jan-Hendrik Passoth, Leiter der European New School of Digital Studies (ENS), sagt: „Andrzej war ein sehr geschätzter Kollege, begeisterter Übersetzer zwischen Wissenskulturen und Hochschulsystemen und akademischer Freund. Wir werden ihn und unsere gemeinsame Arbeit für den Studiengang, die ENS und das Collegium Polonicum sehr vermissen.“

Woran am Collegium Polonicum in Słubice geforscht wird

Das Collegium Polonicum ist eine Lehreinrichtung, die gemeinsam von der Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań sowie der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) betrieben wird. Dort wird zum Beispiel zur polnischen Sprache und Kultur sowie zur Geschichte der polnisch-deutschen Beziehungen geforscht.