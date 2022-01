Die Omikron-Variante des Coronavirus treibt auch in Frankfurt (Oder) die Fallzahlen erneut in die Höhe. Am Mittwoch (19.01.) registrierte das Robert-Koch-Institut (RKI) 121 neue Corona-Fälle. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg von 424,4 am Vortag auf 526,2. Zuletzt hatte der Wert am 24. Dezember übe...