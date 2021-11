53 Neuinfektionen, eine Rekord-Inzidenz von 322,7 – der ungebremste Anstieg der Fallzahlen in Frankfurt (Oder) hält auch am Mittwoch (10.11.) an. Die Stadt berichtet von Ansteckungen sowohl in Kitas als auch in Seniorenheimen. Im Klinikum füllen sich die Betten mit Corona-Patienten. Der Überblick.