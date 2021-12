In Frankfurt (Oder) ist die Sieben-Tages-Inzidenz am Donnerstag (2.12.) den fünften Tag in Folge leicht zurückgegangen. Mit einem auf 100.000 Einwohner hochgerechneten Wert von 766,5 liegt die kreisfreie Stadt aber immer noch über der Marke von 750 für Hotspot-Regionen in Brandenburg.

Das Fallauf...