Die Sieben-Tage-Inzidenz in Frankfurt (Oder) ist am Donnerstag (9.12.) von 780,5 leicht auf 761,2 gesunken. Das Robert-Koch-Institut meldete 84 Neuinfektionen, 434 waren es innerhalb einer Woche. Von einer Entspannung des Fallgeschehens in der Oderstadt kann also weiterhin keine Rede sein. Gemeldet...