An der Grenze Brandenburgs zu Polen in Frankfurt (Oder) ist am Montagmorgen eines von drei mobilen Corona-Testzentren in Betrieb gegangen. Weitere gibt es an der Autobahn A12 und in Guben (Spree-Neiße).

Bereits vor der offiziellen Öffnung um 7 Uhr hatte sich ab 5 Uhr in Frankfurt (Oder) am aufgebauten Zelt hinter der Stadtbrücke eine lange Schlange von Wartenden gebildet. Ungefähr 150 Berufspendler aus Polen standen bei frostigen Temperaturen an, wollten sich testen lassen und das Ergebnis mitnehmen.

Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen wird Polen seit dem Wochenende von der Bundesregierung als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Die Einreise aus dem an Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen grenzenden Land ist nur noch mit einem negativen Corona-Test erlaubt.

Für Berufspendler ist ein Corona-Schnelltest pro Woche kostenlos

Corona in Polen Berufspendler - Riesenschlange vor Corona-Testzelt in Slubice Slubice In Polen sind die Infektionszahlen in den vergangenen Tagen drastisch gestiegen. Als Hochinzidenzgebiet werden die Länder und Regionen eingestuft, in denen die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche über 200 liegt.

Anders als vom Brandenburger Innenministerium angekündigt sind die Schnelltests an den grenznahen Teststellen bisher nicht kostenfrei. 23 Euro oder 100 Złoty sind pro Test zu entrichten – zum Verdruss der Berufspendler und Grenzgänger.

Eigentlich sollen die Schnelltests in den am Montag, 22. März, auf Landesinitiative gestarteten Teststellen kostenfrei sein für all jene, die bei einer deutschen Krankenkasse versichert sind. Das erklärte Martin Burmeister, Sprecher des Brandenburger Innenministeriums, am 19. März gegenüber moz.de. Auch polnische Staatsbürger, die in Deutschland sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, bekommen mit einem entsprechenden Nachweis den Test gratis, hieß es. Noch nicht klar war, wie viele Tests pro Person pro Woche die Kosten übernommen werden. Laut einer Information der dpa soll mindestens ein Test pro Woche gratis sein.

Für alle übrigen Einreisen, die nicht unter Regelungen für Grenzpendler fallen, gilt neben dem vorgeschriebenen negativen Schnelltest auch eine Quarantänepflicht.

