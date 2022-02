Das Infektionsgeschehen in Frankfurt (Oder) verharrt auch nach den Winterferien auf anhaltend hohem Niveau. Nach 299 Neuinfektionen am Mittwoch meldete das RKI am Donnerstag 218 und am Freitag (11.02.) 172 neue Covid-19-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1801, was 1027 positiven PCR-Tests...