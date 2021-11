Die Ordnungsbehörden in Frankfurt (Oder) kontrollieren seit einigen Tagen verstärkt in Gaststätten und Spielhallen, ob Corona-Regeln durchgesetzt werden. In der zurückliegenden Woche mahnten sie dabei in vielen Betrieben Verstöße an. Auch auf dem Weihnachtsmarkt soll es strenge Kontrollen geben.