Pflegefachkraft Josephine Linke (l.) und Dagmar Philipp kümmern sich in der zur Wichern Pflegedienste gGmbH gehörenden Demenz-WG 3 in der Luisenstraße in Frankfurt (Oder) um Sieglinde Kästner und Peter Hutings. Die neue Regierung plant die Einführung einer Impfpflicht für Pflegeberufe. © Foto: René Matschkowiak