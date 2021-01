Am Klinikum Frankfurt (Oder) sind inzwischen 57 Patienten im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Das berichtet Krankenhaus-Sprecherin Kati Brand. Die Situation sei weiter sehr angespannt. Am Donnerstag (14. Januar) befanden sich demnach 15 Corona-Patienten auf der Intensivstation in Behandlung, s...