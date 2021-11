Wer Corona hat oder Kontakt zu einer infizierten Person, muss in Quarantäne – auch Kinder. So die Theorie. Was aber, wenn die Mutter weiter arbeiten muss? Wenn ein Kind zur Schule gebracht werden und eins zu Hause in Isolation bleiben muss? Familien aus Frankfurt (Oder) sind angesichts einer Inzidenz von über 1600 bei Kindern und Jugendlichen verunsichert.