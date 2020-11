Corona in Frankfurt (Oder)

In sozialen Medien organisieren Hunderte „Querdenker“ Mitfahrgelegenheiten nach Frankfurt (Oder). Polizei und Stadtverwaltung bereiten sich auf ein unruhiges Wochenende vor. Die wichtigsten Fakten zu den Corona-Protesten am Sonnabend, 28.11., in Frankfurt und Słubice.