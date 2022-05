Zahlreiche Corona -Restriktionen sind inzwischen aufgehoben. Auch die gemeldeten Covid-19-Fallzahlen gehen Tag für Tag zurück. In Frankfurt (Oder) sank die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag (22.05.) erstmals seit Anfang November 2021 wieder auf unter 200. Am Dienstag (24.05.) lag die Inzidenz bei 201...