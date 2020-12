Wie an anderen Krankenhäusern im Land Brandenburg spitzt sich auch am Klinikum Frankfurt (Oder) die Lage bei der Versorgung von Corona-Patienten weiter zu. „Wir kommen ans Limit“, sagte Sprecherin Kati Brand am Freitag (11.12.). Am Vortag waren zwei Covid-Stationen komplett belegt. Am Montag so...