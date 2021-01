Corona in Frankfurt (Oder)

Am Klinikum Frankfurt (Oder) beginnen in der nächsten Woche die ersten Folgeimpfungen. Die knapp 1000 gelieferten Dosen für die erste Impfung sind aufgebraucht. Unterdessen beklagen ältere Frankfurter, dass sie für das Impfzentrum in der Messehalle keinen Termin bekommen.